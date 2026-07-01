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Общество

В Нижнем Тагиле более сотни людей эвакуированы из-за ливней

Администрация Нижнего Тагила сообщила об эвакуации 108 человек из-за паводка
Dizzy_Studio/Shutterstock

Из подтопленных дачных кооперативов в Нижнем Тагиле эвакуировали 108 человек, среди них 35 детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ликвидацию последствий паводка координирует глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В селе Елизаветинское подсыпают дорогу, на Муринских прудах укрепляют плотину, а на берегу реки Тагил в районе улицы Серова ведутся работы по укреплению берега, говорится в сообщении.

По словам директора МБУ «Служба экологической безопасности» Ларисы Носовской, обстановка на всех десяти гидротехнических сооружениях города остается сложной, но стабильной.

«На Мокрой Ольховке дамба сдерживает уровень воды, фиксируем разливы на Большой Кушве, на Чужинке и Чауже. В Висимо-Уткинске продолжается сильный подпор паводковых вод», — рассказала она.

Смены в трех загородных лагерях пришлось досрочно завершить из-за подъема уровня воды в реках и подтопления водозаборных скважин. По домам отправили 496 детей. Работа лагерей возобновится после того, как вода спадет и будет проверено ее качество.

Пинаев сообщил, что информация о состоянии гидротехнических сооружений и подтопленных территорий поступает в круглосуточном режиме. Это, по его словам, позволяет спасателям и профильным службам оперативно реагировать на изменения обстановки и минимизировать последствия паводка.

Ранее на Урале жилые дома подтопило из-за дождей.

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