В Южной Осетии родителями Ацамаза Бураева передали Звезду Героя России

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов и заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передали Звезду Героя России родителям Ацамаза Бураева. Об этом премьер-министр республики сообщил в своем Telegram-канале.

«Есть встречи, после которых долго не находишь слов. Сегодня мы встретились с родителями Ацамаза Бураева — молодого офицера, сына Осетии и России, который до конца остался верен присяге, воинскому долгу и своей Родине», — написал он.

Камболов отметил, что вместе с Кириенко он возложил цветы к могиле воина. После этого его родителям передали Звезду Героя Российской Федерации, которой Ацамаз Бураев удостоен посмертно.

Премьер-министр республики напомнил, что история Осетии и России знает немало поколений героев. Он подчеркнул, что деды и прадеды защищали Родину в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня мужество, самоотверженность и верность долгу вновь стали частью судьбы молодых ребят, вставших на защиту России. Как подчеркнул Сергей Владиленович, имя Ацамаза Бураева навсегда останется в истории Осетии и России как имя настоящего мужчины, настоящего офицера, который с честью и гордостью выполнил свой долг. Низкий поклон родителям и семье Бураевых за сына, которым гордится Осетия и вся Россия. Вечная память и вечная слава Герою России Ацамазу Бураеву», — заявил Камболов.

Напомним, в декабре 2025 года Указом президента Ацамаз Бураев был награжден медалью «Защитнику Отечества». Уже посмертно так же Указом президента он был удостоен медали «За ратный труд во имя мира».

Как подчеркнул его сослуживец, Бураев проявил в зоне СВО такой героизм, который многим не под силу. Он добавил, что для всех утрата Бураева большая потеря, и все, кто был под его руководством, с трудом принимают эту потерю.