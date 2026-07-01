В Кузбассе двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

В Новокузнецке двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома

В Новоильинском районе Новокузнецка двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает Сiбдепо.

Как рассказали очевидцы, малыш оперся на москитную сетку и рухнул с первого этажа.

«Доставлен в лечебное учреждение, в данный момент проходит все необходимые обследования. На момент эвакуации состояние средней степени тяжести», — сообщили изданию в Центре медицины катастроф.

Накануне стало известно, что в Калининграде двухлетний ребенок выпал из окна и выжил благодаря прохожим. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Тургенева.

Случайные прохожие успели вовремя среагировать и поймать ребенка. В результате мальчик не получил серьезных травм, однако его все равно отправили на осмотр в детскую больницу.

Ранее в Москве ребенок выпал из окна седьмого этажа.