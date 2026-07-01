Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

В Кузбассе двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

В Новокузнецке двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома
Мария Девахина/РИА Новости

В Новоильинском районе Новокузнецка двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает Сiбдепо.

Как рассказали очевидцы, малыш оперся на москитную сетку и рухнул с первого этажа.

«Доставлен в лечебное учреждение, в данный момент проходит все необходимые обследования. На момент эвакуации состояние средней степени тяжести», — сообщили изданию в Центре медицины катастроф.

Накануне стало известно, что в Калининграде двухлетний ребенок выпал из окна и выжил благодаря прохожим. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Тургенева.

Случайные прохожие успели вовремя среагировать и поймать ребенка. В результате мальчик не получил серьезных травм, однако его все равно отправили на осмотр в детскую больницу.

Ранее в Москве ребенок выпал из окна седьмого этажа.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!