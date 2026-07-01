Советник президента Литвы одобрил украинские атаки по России

Советник главы Литвы Матуленис: мы поддерживаем действия против целей в РФ

Власти Литвы поддерживают действия против целей в России, но вынуждены учитывать риски в виде недовольства граждан страны, возникающие после попадания украинских беспилотников на территорию соседних государств. Об этом в беседе с российскими пранк-журналистами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил советник президента Литвы по нацбезопасности Дейвидас Матуленис.

Журналисты вели беседу от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Главной темой разговора стали обсуждение произошедших недавно инцидентов с вхождением украинских БПЛА в воздушное пространство стран Балтии и реакция официальных властей Эстонии и Литвы на произошедшее.

Матуленис признался, что литовские власти сознательно избегают публичной критики Украины.

«Мы очень поддерживаем все действия против законных целей в России. Но в Литве есть определенная обеспокоенность по поводу вторжений украинских беспилотников. Мы стараемся избегать любой критики», — заявил он.

Также пранкеры провели разговор с советником президента Эстонии по нацбезопасности Мадисом Роллом.

После того, как журналисты от имени Умерова сообщили, что целью украинских беспилотников был район Санкт-Петербурга, и высказали предложение о координации действий для предотвращения попадания БПЛА в воздушное пространство стран Балтии, Ролл сообщил о готовности оказывать киевскому режиму всяческое содействие при ударах по России.