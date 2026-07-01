Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

Каждый четвертый россиянин опробовал оплату частями

Rambler&Co: 11% россиян регулярно оплачивают покупки частями
hedgehog94/Shutterstock/FOTODOM

Каждый четвертый россиянин (25%) пользовался сервисами оплаты частями (BNPL), следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и Сбера.

По данным исследования, 11% регулярно оплачивают покупки частями, 14% использовали этот метод несколько раз, 44% знают о такой опции, но пока не пользовались ей, а 31% услышали о таком способе оплаты впервые.

Исследование показало, что среди тех, кто пользуется возможностью оплачивать частями, 67% делает это 1-2 раза в год, 22% — несколько раз в год, 7% — раз в месяц, а еще 4% — несколько раз ежемесячно.

Электроника и бытовая техника стала самой популярной категорией товаров, которую оплачивают частями (28%), 12% — товары для дома и ремонта, 10% — одежда и обувь.

Также 43% респондентов рассказали, что пользуются оплатой частями для дорогостоящих покупок. У 39% — это покупки на сумму более 50 тыс. рублей, 17% применяют оплату частями при совершении незапланированных покупок, 14% — если нужно срочно совершить покупку.

Опрос показал, что 6% россиян пользуются оплатой частями для регулярных покупок, чтобы не платить всю сумму сразу, а распределить бюджет. Также 20% пользуются такой возможностью просто потому, что есть такая возможность.

В ходе опроса выяснилось, что 34% россиян, которые пользуются оплатой частями, люди в возрасте 35-44 лет. Также 73% всех пользователей сервисов – люди старше 35 лет, 13% — молодые в возрасте 18-24 лет, а еще 14% — в возрасте 25-34 лет.

«Для многих оплата частями – уже не разовый способ совершить крупную покупку, а дополнительный инструмент управления своим бюджетом. Клиенты выбирают его в разных ситуациях: когда видят выгодную цену, хотят сохранить накопления или более равномерно распределить расходы во времени», — рассказал директор дивизиона «Товарное кредитование» Сбербанка Дмитрий Блинов.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 15 по 25 июня 2026 года. Всего в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!