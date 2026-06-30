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Сроки жизни смартфонов объяснили

BGR: смартфон умирает, когда перестает получать обновления ОС
baijiahao.baidu.com

«Срок годности» смартфона подходит к концу, когда производитель прекращает выпускать обновления операционной системы для устройства. Об этом сообщает издание BGR.

Эта дата, по мнению авторов публикации, является моментом, когда гаджет перестает быть актуальным и безопасным для использования.

В статье отмечается, что пользователям следует быть готовыми к такому сценарию. Несмотря на то, что смартфоном можно продолжать пользоваться и после окончания поддержки, это сопряжено с повышенными рисками. Аппараты, лишенные регулярных обновлений, становятся более привлекательной мишенью для киберпреступников и хакеров.

Однако авторы статьи подчеркивают, что современные производители, как правило, обеспечивают длительный период поддержки для своих устройств. В качестве примера приводится iPhone 11, выпущенный в 2019 году, который до сих пор получает обновления от Apple. Также существует вероятность, что само аппаратное обеспечение смартфона выйдет из строя раньше, чем завершится его программная поддержка.

Информацию о предполагаемом сроке поддержки конкретной модели телефона можно найти в сопроводительной документации к устройству или на официальном веб-сайте производителя. Специалисты резюмируют: «чем более новым и дорогим является смартфон, тем более продолжительной и качественной, как правило, будет его программная поддержка».

Ранее был представлен подробный список совместимых с Android 17 смартфонов.

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