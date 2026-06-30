В московском ветцентре рассказали, как достали швабру из змеи

Ветцентр «Пантерик»: швабру из змеи в Москве достали без хирургической операции

В соцсетях завирусилось видео, на котором ветеринары достают из змеи фрагмент швабры. В московском ветеринарном центре «Пантерик», где произошел случай, рассказали «Газете.Ru» обстоятельства произошедшего.

«Ранее змея не проявляла интереса к несъедобным объектам, но сейчас что-то пошло не так. С шваброй в змее мы столкнулись впервые, и для всех это стало большой неожиданностью», — сказал представитель центра.

Врачам удалось достать швабру, не прибегая к хирургическому вмешательству — питону провели УЗИ, вкололи обезболивающее и простимулировали естественный выход предмета.

«Инструмент использовался вместо классического крюка для змей, ввиду больших размеров питомца», — рассказали в организации.

В ветцентре отметили, что для содержания змей важно создавать должные условия.

«По опыту можем сказать, что в основном у рептилий могут возникать проблемы связанные с наличием инородных тел в организме при содержании на неправильном субстрате. Так, например, ящерицы часто наедаются ракушечника, что потом вызывает серьезные закупорки. Змеи и ящерицы также поступали с закупорками из-за содержания на салфетках, что является противоестественным покрытием для содержания. Поэтому к содержанию подобных животных необходимо подходить со всех ответственностью и стараться готовить условия максимально приближенным к природным», — сказали в «Пантерике».

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