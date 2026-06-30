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Худеющим объяснили, почему не стоит постоянно взвешиваться

Нутрициолог Савельева: весы не отражают объективных данных о похудении
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Многие люди в процессе похудения стараются взвешиваться ежедневно, однако этого делать не нужно. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева.

Она пояснила, что жировая масса и вес — не одно и то же. По ее словам, если за день ушел целый килограмм, радоваться не стоит — чаще всего это объясняется обычными колебаниями жидкости в организме.

«А жир — вещь стабильная, статичная. Если ваш вес скачет в пределах 1–2 кг в день — это не жир. Если вы съели что-то соленое или углеводное, тело задержало воду — это называется вес. Жир либо уходит плавно, либо стоит на месте. За месяц реальная потеря жира — это примерно 1,5 кг», — отметила Савельева.

Эксперт рекомендует не гнаться за ежедневными цифрами на весах, а оценивать прогресс раз в месяц. Самый точный метод контроля — не дорогие умные весы, а биоимпедансометрия. Это исследование позволяет объективно оценить соотношение воды, жира и активной клеточной массы в организме.

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого объяснила, почему вес может не уходить даже при жестких диетах.

Долгое время практиковался подход «одна диета на всех» с фиксированной калорийностью, однако нередко бывает, что при сниженном количестве калорий человек не худеет из-за своих индивидуальных особенностей, указала специалист.

Ранее нутрициолог рассказал, чем заменить вредные перекусы под сериал.

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