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Россиянам назвали главное правило здорового сна

Врач Ковальзон: соблюдение режима является залогом здорового сна
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Главное правило здорового сна — соблюдение режима. Ложиться и вставать в одно и то же время крайне важно. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил доктор биологических наук, сомнолог Владимир Ковальзон.

«Температура в спальне должна быть чуть ниже, чем в других комнатах. Но здесь, кто и как привык. Приоткрывать форточку или включать кондиционер не особенно рекомендуется, потому что можно простудиться», — сказал специалист.

Кроме того, по его словам, постель должна быть удобной — в зависимости от предпочтений матрас может быть жестким или мягким. Также важно обеспечить темноту.

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо до этого говорила, что сон является крайне важным процессом, поддерживающим работу иммунной системы, сбой которой может привести к частым рецидивам инфекций, аутоиммунным расстройствам, заболеваниям отдельных органов и даже к онкологии.

Ранее врач рассказала, сколько часов сна нужно детям.

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