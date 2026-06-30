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Арендаторы отказались платить за квартиру и отрубили хозяину руки

В ЮАР арендаторы расправились с хозяином квартиры из-за долгов
Leonard Zhukovsky/Shutterstock/FOTODOM

В ЮАР арендаторы не хотели платить за жилье и расправились с хозяином квартиры. Об этом сообщает Daily Star.

45-летний мужчина сдавал комнаты в доме своей матери трем жильцам. Арендаторы регулярно задерживали оплату и просили скидку. Устав от обещаний хозяин жилья обратился в полиурию, чтобы стражи порядка помогли ему выселить неплательщиков.

Правоохранителям удалось убедить мужчин покинуть жилье, но те пообещали вернуться и расправиться с хозяином. Испуганный мужчина пригласил к себе родственника для поддержки, но бывших арендаторов это не остановило. Они пришли с холодным оружием и напали на него, жестоко избили, отрубили руки и зарубили.

После этого нападавшие скрылись, пригрозив расправой свидетелям. Преступников ищут, возбуждено уголовное дело.

Ранее душевнобольной мужчина изрубил топором мать и сестру и поджег их дом.

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