В Новосибирске мужчина выбил дверь супермаркета ради шоколадок и энергетиков

Под Новосибирском будут судить местного жителя, который ограбил супермаркет, но не смог унести украденное. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в середине мая, злоумышленник выбил дверь в супермаркете. Из торгового зала он украл один энергетик и семь шоколадных батончиков. Покинуть место преступления грабитель не успел, у выхода его задержали полицейские.

В отделе мужчина попытался избавиться от улик и выбросил продукты в туалете, где их позже нашли. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого соседка ограбила 88-летнюю пенсионерку, которая отказалась дать ей взаймы. Общая сумма похищенного превысила 200 тысяч рублей. Подозреваемую задержали. Она призналась, что потратила деньги на алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Ижевске грабитель с ножницами угрожал продавцу в магазине.