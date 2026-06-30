Россиянам рассказали, как пережить экстремальную жару

Жара в первую очередь нагружает сердце и сосуды. Тяжелее всего приходится пожилым людям, беременным женщинам, маленьким детям, гипертоникам и диабетикам. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-терапевт Сергей Ким.

«Пейте воду до появления жажды — жажда уже сигнал обезвоживания, 1,5-2 литра в день минимум, без алкоголя и сладкой газировки. Избегайте улицы в пик зноя, с 11 до 17 часов. Днем закрывайте окна и шторы, проветривайте ночью и ранним утром. Смачивайте прохладной водой запястья, шею, лицо — там сосуды близко к коже, и тело быстрее охлаждается», — посоветовал врач.

Кроме того, по его словам, стоит отказаться от тяжелой жирной пищи, заменив ее овощами и фруктами, и носить свободную одежду светлых тонов из натуральных тканей.

Он также призвал следить за пожилыми родственниками. Если появилась спутанность сознания или тошнота, а кожа стала сухой и горячей, важно незамедлительно охладить человека и вызвать скорую помощь.

Как сообщал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, на этой неделе в столичном регионе погода будет становиться все жарче: воздух прогреется до +30°C. При этом в выходные ожидаются грозовые дожди.

В ночные часы температура на текущей неделе будет держаться от +15 до +17°C в столице и от +10 до +13°C по региону, отметил синоптик.

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