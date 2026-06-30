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Общество

В Карелии пропавшую пенсионерку нашли в болоте

В Карелии нашли живой пропавшую 73-летнюю пенсионерку
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

В Карелии нашли 73-летнюю пенсионерку, пропавшую несколько дней назад. Об этом сообщает издание «Карелинформ».

Женщина исчезла 23 июня, трое суток ее искали спасатели и волонтеры. В итоге пенсионерку обнаружили на заболоченном участке за пределами поселка, она шла вдоль реки, провалилась в трясину и не могла самостоятельно выбраться.

Пенсионерку заметил местный рыбак, который знал о поисках, и сразу сообщил о находке. На помощь пострадавшей пришли спасатели, они вытянули женщину из трясины и передали медикам.

До этого в Томской области спасли пятерых женщин, заблудившихся в тайге. Потерявшиеся дозвонились в службу спасения и сообщили, что провалились в болото. Поисковики по телефону рекомендовали группе оставаться на месте, развести костер и ждать помощи. Спустя некоторое время они заметили отблески костра и обнаружили потерявшихся

Ранее заблудившаяся 72-летняя пенсионерка два дня выживала в лесу в Татарстане.

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