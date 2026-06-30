Врач перечислила симптомы нехватки дофамина

Ангедония или синдром «обесцвеченного мира» указывает на нехватку дофамина. Об этом в беседе с РИАМО сообщила клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова.

«Пациенты редко приходят с жалобой: «У меня мало дофамина». Они говорят о качестве жизни. <...> Выходной, который должен был принести радость, проходит впустую. Вкус любимой еды не чувствуется, музыка не цепляет, встреча с друзьями кажется утомительной», — объяснила специалист.

Второй признак, по ее словам, — так называемый «паралич воли». Человек понимает, что нужно сделать отчет, пойти в спортзал или поиграть с ребенком, но физически не может заставить себя действовать.

Кроме того, у человека может наблюдаться повышенная раздражительность: его выводит из себя любая мелочь, добавила психолог.

До этого Уманова говорила, что современный человек легко может угодить в так называемую «дофаминовую яму» в условиях искусственного изобилия и множества соблазнов. Это, к примеру, алкоголь, энергетики, кофеин и рафинированный сахар.

Не стоит забывать о соцсетях и новостных агрегаторах. Их алгоритмы работают по принципу «казино», подкидывая контент непредсказуемо. Короткие видео буквально «выжигают» рецепторы за 15 минут, отметила она.

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