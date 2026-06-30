Глава Совета Федерации отметила значимость женского лидерства в современной России

Кандидаты «Единой России» на парламентской кампании должны помнить, что представляют на выборах партию президента РФ и великой России. Об этом на встрече с активистками «Женского движения» политической силы заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отмечается, что многие участницы движения включены в список политической силы на выборах в Госдуму.

Открывая встречу, Матвиенко подчеркнула значимость женского лидерства в современной России. По ее словам, сегодня в российском обществе крайне высока потребность в справедливости, законности и честности.

«И кто, как не женщины-управленцы, с присущей им ответственностью, милосердием и по-настоящему материнской заботой, могут помочь выстроить прочную связующую нить доверия между обществом и органами власти. Женщины нашей страны являются настоящими социальными архитекторами и проводниками преобразований в обществе», — отметила глава Совфеда.

Матвиенко также акцентировала внимание на важности расширения женского представительства в государственных и политических институтах.

В свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что на данный момент из 2,6 млн членов партии 1,6 млн — это женщины. Также он сообщил, что в работе «Женского движения Единой России» участвуют 260 тыс. женщин.

Главной темой встречи стало обсуждение инициатив «Женского движения» для новой народной программы партии. Часть идей и предложений было посвящено поддержке участников СВО и их родных, помощи фронту, Донбассу и Новороссии — данные направления работы являются одними из главных для активисток. Другие касались развития социальной политики, здравоохранения, образования и демографии.

В частности, член Генсовета партии Екатерина Стенякина презентовала проект нематериальных мер поддержки матерей, воспитывающих детей в одиночку, включающий создание круглосуточных групп или групп выходного дня в детских садах, а также введение бесплатной продленки для школьников до 14 лет.

По итогам встречи приняты на рассмотрение инициативы о развитии института «серебряных» нянь из числа женщин старшего возраста, сохранении налоговых льгот для общепита и формировании промышленных кластеров.

Подводя итоги, Валентина Матвиенко поблагодарила активисток за чуткость и конструктивный диалог, отметив, что они способны многое сделать для укрепления благополучия и процветания России, регионов и граждан страны.