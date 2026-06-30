Пенсионер из Кузбасса два года проходил с костью в бронхе

В Кузбассе врачи спасли пенсионера с костью в бронхе

В Кузбассе врачи спасли пенсионера, который два года жил с костью в бронхе. Об этом сообщает РИА Новости.

72-летний пенсионер случайно вдохнул кость во время еды, но не придал этому значения. В течение двух лет го мучили сильный кашель, частые бронхиты и одышка. Кузбассовец обратился в больницу.

В ходе обследования выяснилось, что кость буквально вросла в стенку бронха, из-за чего часть легкого перестала полноценно работать. Было принято решение о хирургическом вмешательстве, операция длилась около часа, хирурги удалили инородное тело с помощью эндоскопического оборудования, сохранив пациенту легкое. Состояние пенсионера оценивается как удовлетворительное.

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