Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Пенсионер из Кузбасса два года проходил с костью в бронхе

В Кузбассе врачи спасли пенсионера с костью в бронхе
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Кузбассе врачи спасли пенсионера, который два года жил с костью в бронхе. Об этом сообщает РИА Новости.

72-летний пенсионер случайно вдохнул кость во время еды, но не придал этому значения. В течение двух лет го мучили сильный кашель, частые бронхиты и одышка. Кузбассовец обратился в больницу.

В ходе обследования выяснилось, что кость буквально вросла в стенку бронха, из-за чего часть легкого перестала полноценно работать. Было принято решение о хирургическом вмешательстве, операция длилась около часа, хирурги удалили инородное тело с помощью эндоскопического оборудования, сохранив пациенту легкое. Состояние пенсионера оценивается как удовлетворительное.

До этого в Красногорске 19-летняя девушка случайно проглотила иглу во время шитья.

Ранее женщина случайно проглотила наушник AirPod вместо таблетки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!