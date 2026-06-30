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Россиян предупредили об опасности купания в фонтанах

Врач Уланкина: купание в фонтане может привести к опасными заболеваниям
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Купание в уличных фонтанах чревато не только травмами, но и серьезными инфекциями. Как предупредила в интервью РИАМО врач Ольга Уланкина, вода в этих сооружениях, в отличие от обычной водопроводной, циркулирует по замкнутому контуру, прогревается на солнце и становится идеальной средой для размножения бактерий.

«Среди них часто встречаются возбудители, способные вызвать тяжелые воспалительные процессы, например, легионелла, поражающая дыхательные пути, или синегнойная палочка, которая опасна для кожи и слизистых», — отметила специалист.

Эти микроорганизмы, по ее словам, образуют устойчивые биопленки на стенках труб и насосов, которые не смываются обычным напором воды. Поэтому попадание фонтанной воды в глаза, нос или рот всегда связано с риском заражения.

Кроме того, фонтаны привлекают птиц и бездомных животных, которые оставляют в воде продукты жизнедеятельности — еще один источник патогенов. Помимо инфекционной угрозы, стоит помнить, что для подавления водорослей в систему добавляют реагенты, способные вызвать раздражение кожи или аллергические реакции, добавила Уланкина.

Врач-терапевт Людмила Лапа до этого говорила, что популярные среди российских детей уточки для купания могут быть опасны. Со временем они превращаются в источники распространения миллионов видов бактерий и грибков, а материал, из которого они изготавливаются, может быть токсичным, пояснила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, где можно заразиться паразитами при купании.

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