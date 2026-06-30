Обвиняемый в убийстве и изнасиловании девочки в Кузбассе отказался признать вину

ТАСС: в Кузбассе обвиняемый в убийстве школьницы не признал своей вины

В Кемеровской области мужчина, обвиняемый в убийстве 12-летней девочки, не признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

По словам защитника, мужчина отрицает совершение преступления. Центральный районный суд Кемерово 30 июня избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, в СИЗО он пробудет до 27 августа.

12-летняя школьница вышла из дома утром 25 июня и не вернулась. Спустя трое суток тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли возле кладбища. Злоумышленник попытался скрыть следы преступления и сжечь тело, экспертам экспертно-криминалистического центра областного полицейского главка удалось выделить ДНК-профиль и установить по нему личность подозреваемого. 55-летний мужчина задержан, ранее он был судим за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Ранее тела двух сестер с ножевыми ранениями нашли в петербургской квартире.