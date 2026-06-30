Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Обвиняемый в убийстве и изнасиловании девочки в Кузбассе отказался признать вину

ТАСС: в Кузбассе обвиняемый в убийстве школьницы не признал своей вины
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Кемеровской области мужчина, обвиняемый в убийстве 12-летней девочки, не признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

По словам защитника, мужчина отрицает совершение преступления. Центральный районный суд Кемерово 30 июня избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, в СИЗО он пробудет до 27 августа.

12-летняя школьница вышла из дома утром 25 июня и не вернулась. Спустя трое суток тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли возле кладбища. Злоумышленник попытался скрыть следы преступления и сжечь тело, экспертам экспертно-криминалистического центра областного полицейского главка удалось выделить ДНК-профиль и установить по нему личность подозреваемого. 55-летний мужчина задержан, ранее он был судим за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Ранее тела двух сестер с ножевыми ранениями нашли в петербургской квартире.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!