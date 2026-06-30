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Общество

На банкете в Якутии отравились более 10 человек

Минздрав Якутии: 14 человек отравились на банкете в Мирном
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

В городе Мирный более 10 человек обратились за медицинской помощью после банкета. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Саха (Якутии).

«С 29 июня <...> в Мирнинскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru») обратилось 14 пострадавших с признаками кишечной инфекции. По результатам осмотра они все были госпитализированы в инфекционное отделение», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести. В настоящее время граждане получают необходимое лечение, ожидаются результаты лабораторных исследований.

Региональная прокуратура в Telegram-канале уточнила, что в Мирном были госпитализированы не только взрослые, но и дети. Предварительно, жители заболели после посещения одного из местных ресторанов.

«В ходе проверки прокуратура с привлечением специалистов даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, прав потребителей и другим вопросам», — отметили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.

Ранее в палаточном лагере в Тверской области произошла вспышка вирусной инфекции.

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