Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

В Росавиации классифицировали ЧП с пассажирским лайнером в аэропорту Мирного

Росавиация сочла выкатывание Boeing за пределы ВПП в Мирном серьезным инцидентом
Росавиация

Росавиация классифицировала выкатывание пассажирского самолета Boeing 737-800 за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту города Мирный как серьезный авиационный инцидент. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба федерального агентства.

В заявлении говорится, что из-за произошедшего авиагавань приостановила прием и отправку самолетов. Ограничения ввели в связи с необходимостью эвакуировать воздушное судно.

«Никто не пострадал. Пассажиры высажены с помощью автотрапа», — подчеркивается в публикации.

Пресс-служба отметила, что расследованием инцидента займется Якутское межрегиональное территориальное управление Росавиации. Специалистам предстоит установить причину случившегося, а также принять меры по предотвращению подобных ЧП в будущем.

Информация о выкатывании пассажирского самолета за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Мирного поступила 30 июня. Telegram-канал Mash Siberia писал, что Boeing прибыл в город из Новосибирска. Во время инцидента в салоне находились шесть членов экипажа и 173 пассажира.

Ранее в Московской области разбился легкомоторный самолет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!