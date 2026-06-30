В Росавиации классифицировали ЧП с пассажирским лайнером в аэропорту Мирного

Росавиация сочла выкатывание Boeing за пределы ВПП в Мирном серьезным инцидентом

Росавиация классифицировала выкатывание пассажирского самолета Boeing 737-800 за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту города Мирный как серьезный авиационный инцидент. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба федерального агентства.

В заявлении говорится, что из-за произошедшего авиагавань приостановила прием и отправку самолетов. Ограничения ввели в связи с необходимостью эвакуировать воздушное судно.

«Никто не пострадал. Пассажиры высажены с помощью автотрапа», — подчеркивается в публикации.

Пресс-служба отметила, что расследованием инцидента займется Якутское межрегиональное территориальное управление Росавиации. Специалистам предстоит установить причину случившегося, а также принять меры по предотвращению подобных ЧП в будущем.

Информация о выкатывании пассажирского самолета за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Мирного поступила 30 июня. Telegram-канал Mash Siberia писал, что Boeing прибыл в город из Новосибирска. Во время инцидента в салоне находились шесть членов экипажа и 173 пассажира.

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