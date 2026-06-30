Мужчина потребовал алименты у дочери, родившейся в результате изнасилования

Суд в китайской провинции Хубэй обязал девушку, родившуюся в результате изнасилования, платить алименты биологическому отцу. Об этом сообщает Sohu.

В октябре прошлого года 64-летний мужчина по имени Ляо, испытывающий проблемы со здоровьем и не имеющий стабильного дохода, подал в суд иск и потребовал обязать его дочь Ли выплачивать ему алименты в размере 1500 юаней (17 тыс. рублей) в месяц. Суд первой инстанции частично удовлетворил его запрос, обязав ее платить отцу 500 юаней ежемесячно.

Однако 28-летняя девушка заявила, что родилась в результате изнасилования, ее биологический отец никогда не выполнял родительских обязательств, а мать воспитывала ее в одиночку с момента рождения. Несмотря на это, суд второй инстанции указал, что представленных материалов недостаточно, а доводы о насильственном зачатии не подтверждены объективными доказательствами. В итоге решение первой инстанции было оставлено без изменений.

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