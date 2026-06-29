Политолог назвал формирование российской идентичности долгосрочной задачей власти

Формирование российской идентичности является долгосрочной задачей власти. Такую позицию высказал политолог Алексей Чеснаков в колонке «Конструируя идентичность» для издания «Актуальные комментарии».

Он отметил, что Россия представляет из себя самостоятельную цивилизацию. Политолог подчеркнул, что эта позиция родилась давно и составляет часть идейного наследия русской мысли с начала XIX века.

Чеснаков подчеркнул, что общая идентичность объединяет народ в стране. По его словам, российская идентичность изложена в Конституции и государственном гимне.

«В них много важных постулатов и формул. И кто мы, и почему мы живем на этой земле, и как мы видим наше будущее. Другое дело, что формулы эти слишком уж декларативны. Требуют серьезных расшифровок, трактовок, объяснений», — отметил политолог.

Чеснаков уточнил, что на фоне СВО, санкционного давления и конфликта с Западом запрос на самоопределение усилился. По его мнению, граждане чаще обращаются к темам собственной истории, развитию русского языка, национальным символам и традициям.

Политолог отметил, что президент России Владимир Путин, судя по его выступлениям, воспринимает эту задачу власти очень серьёзно. Не только исходя из прагматичных соображений защиты от попыток расколоть национальный консенсус.

«Для Путина идентичность — не абстрактное слово из дискуссий профессиональных гуманитариев, а вопрос выживания и развития страны. В его риторике Россия — не часть чужой смысловой картины «одна из», не «догоняющая» западную цивилизацию страна, а самостоятельный исторический субъект со своим историческим путём», — отметил он.

Чеснаков добавил, что русская культура и язык создали каркас российской государственности. По его мнению, власть напомнила о прошлом и обязательствах. Так, национальный центр «Россия» сформировал приоритетные смыслы, а его сеть филиалов стала идеологической скрепой.

«Нам нужна идеология не только для того чтобы не развалиться, а в первую очередь для того чтобы развиваться», — подчеркнул политолог.