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Британец создал фейковый аккаунт бывшей и заманил в ее дом 35 мужчин

Independent: британец через Tinder заманил мужчин в дом бывшей и получил 8 лет
Shutterstock

В Великобритании вынесли приговор мужчине, который через фейковый аккаунт в Tinder заманивал незнакомцев в дом своей бывшей партнерши. Об этом пишет The Independent.

По данным газеты, 36-летний Асад Хуссейн познакомился с женщиной в апреле 2024 года, но она прекратила общение из-за его ревности и агрессивного поведения. Тогда мужчина создал поддельный профиль на сайте знакомств от ее имени и начал рассылать приглашения незнакомцам, заявляя, что у женщины есть фантазия об изнасиловании. Он убедил как минимум 35 мужчин прийти к ней домой, а некоторым приказывал взламывать дверь, утверждает издание.

Как стало известно суду, в августе 2024 года несколько мужчин пришли к дому женщины один за другим. В другом случае незнакомец выбил дверь, а позже в дом проник мужчина, пока ее дочь-подросток находилась наверху одна.

«Это было настоящее чудо, что меня не задел ни один из этих мужчин», — сказала потерпевшая.

Хуссейн не признал своей вины. Суд приговорил мужчину к восьми годам тюремного заключения и запретил ему приближаться к потерпевшей и ее дочерям в течение 15 лет.

Ранее россиянин создал фейковую страницу экс-супруги с непристойными фото и получил наказание.

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