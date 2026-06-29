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Общество

Россиянам напомнили о риске внезапной потери привычных сервисов у Apple

Технику Apple назвали рисковыми активами для российских пользователей
Apple

Apple сама загнала себя в противоречие. Об этом, комментируя повышение компанией цен на часть MacBook и iPad по всему миру, заявил председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков.

По его словам, компания десятилетиями убеждала людей в преимуществах закрытой экосистемы.

«Якобы меньше хаоса, выше безопасность, единые правила, все под контролем. Но когда контроль становится односторонним, пользователь внезапно понимает, что он не хозяин своего устройства, а арендатор доступа к нему», — сказал он.

Он подчеркнул, что финальное решение все равно остается за площадкой несмотря на то, что приложение может быть нужно миллионам людей, разработчик может быть готов его поддерживать, а аудитория может хотеть им пользоваться.

«Чем выше становятся цены на технику, тем острее звучит вопрос: почему устройство за сотни тысяч рублей не дает владельцу базовой уверенности в том, что завтра его цифровая среда не будет переписана без его участия?» — добавил Шлыков.

Ранее Apple повысила цены на часть MacBook и iPad по всему миру. Компания объяснила решение ростом стоимости микросхем памяти и накопителей. Подорожание затронуло отдельные модели почти на 20%. В компании заявили, что отрасль столкнулась с резким ростом цен на компоненты.

«Главная проблема здесь даже не в том, что продукция Apple стала дороже. Премиальная техника всегда стоила дорого, и покупатель примерно понимал, что платит за качество сборки, экран, производительность, удобство экосистемы. Но теперь к цене устройства добавляется риск внезапной потери привычных сервисов», — считает эксперт РОЦИТ, журналист, резидент проекта «Телега Online» Илья Гогуа.

По его мнению, для российского пользователя iPhone или MacBook превращается не просто в дорогую покупку, а в рисковый актив.

«Сегодня все работает, завтра приложение исчезло, а послезавтра обновление недоступно. В такой ситуации нужно спрашивать себя не о том, дорого или недорого, а о том, насколько предсказуемо я смогу пользоваться тем, за что отдал собственные деньги», — добавил он.

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