Россиянам объяснили, почему не стоит бояться идти учиться в зрелом возрасте

В зрелом возрасте садиться за парту страшнее, чем в юном из-за иллюзии, что «поезд уже ушел», однако 40-летние студенты чаще всего проходят обучение гораздо эффективнее 20-летних. Об этом в интервью RuNews24.ru сообщил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

«Студент в сорок лет идет учиться осознанно. Он точно знает, зачем ему это нужно, что он хочет получить, куда пойти после окончания. У него есть конкретная стратегия, а не абстрактное желание «получить диплом». Этот прагматизм позволяет гораздо эффективнее осваивать материал, связывать теорию с практикой, видеть прикладной смысл в каждой дисциплине», — объяснил специалист.

Более того, зрелый человек уже имеет социальные связи и понимание рынка труда, добавил он.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков до этого заявил, что дипломные работы в вузах перестали выполнять свои функции. По его словам, массовая технология проверки знаний в целом ряде направлений претерпела серьезные изменения.

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