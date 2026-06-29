Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Врач объяснил, как поднять артериальное давление

Врач Кондрахин: поднять давление могут соль, сахар и кофеин
LeventeGyori/Shutterstock/FOTODOM

При низком артериальном давлении, или гипотонии, можно обойтись без лекарств, используя простые немедикаментозные методы. Как объяснил в интервью RT врач-терапевт Андрей Кондрахин, в такой ситуации главная задача — увеличить объем жидкости в сосудистом русле, чтобы она создавала давление на стенки сосудов, усиливая приток крови.

«Соленые огурцы, селедка, чипсы, — все то, что содержит соль. Черный хлеб с солью окажет тоже благотворное воздействие... Либо минеральная вода с повышенным содержанием солей», — пояснил специалист.

Кроме того, по его словам, помочь могут продукты, содержащие кофеин: какао, кофе и чай. Еще один способ — сахар: попадая в кровь, он притягивает воду в кровеносное русло, что тоже ведет к росту давления. Кроме того, эффективно изменение положения тела — достаточно лечь и поднять ноги вверх, чтобы усилить приток крови к голове.

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия до этого рассказал, каким должен быть предел скачков артериального давления у человека.

Систолическое или верхнее давление не должно превышать 140, а диастолическое — нижнее — должно быть не более 80, отметил он.

Ранее врач раскрыл, о каких заболеваниях могут говорить холодные руки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!