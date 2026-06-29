Врач объяснил, как поднять артериальное давление

При низком артериальном давлении, или гипотонии, можно обойтись без лекарств, используя простые немедикаментозные методы. Как объяснил в интервью RT врач-терапевт Андрей Кондрахин, в такой ситуации главная задача — увеличить объем жидкости в сосудистом русле, чтобы она создавала давление на стенки сосудов, усиливая приток крови.

«Соленые огурцы, селедка, чипсы, — все то, что содержит соль. Черный хлеб с солью окажет тоже благотворное воздействие... Либо минеральная вода с повышенным содержанием солей», — пояснил специалист.

Кроме того, по его словам, помочь могут продукты, содержащие кофеин: какао, кофе и чай. Еще один способ — сахар: попадая в кровь, он притягивает воду в кровеносное русло, что тоже ведет к росту давления. Кроме того, эффективно изменение положения тела — достаточно лечь и поднять ноги вверх, чтобы усилить приток крови к голове.

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия до этого рассказал, каким должен быть предел скачков артериального давления у человека.

Систолическое или верхнее давление не должно превышать 140, а диастолическое — нижнее — должно быть не более 80, отметил он.

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