«Не квас»: диетолог назвала идеальную основу для окрошки

Врач Устинова: окрошку полезнее всего делать на кефире или сыворотке

Окрошка — не просто вкусное летнее блюдо, но и полезное: она богата витаминами, клетчаткой и минералами, рассказала «Газете.Ru» Елена Устинова, врач-терапевт, диетолог, эксперт телеканала «Доктор».

«Окрошка — полезный летний продукт за счет большого содержания витаминов, клетчатки и минералов», — отмечает диетолог. Благодаря свежим овощам и зелени она насыщает организм, улучшает пищеварение и дает долгое чувство сытости. При этом она остается низкокалорийной.

Ключевой момент — выбор жидкой основы. Традиционно это кефир или квас. «Максимально полезная жидкость — кефир или сыворотка, потому что они содержат молочнокислые бактерии, белок и немного углеводов, — объясняет Устинова. — Окрошка на квасе будет более высокоуглеводной, поэтому приверженцам здорового питания лучше выбирать кефир или сыворотку».

Молочная сыворотка (пахта) — отличная альтернатива кефиру. Эти продукты богаты пробиотиками, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника.

Идеальный состав: овощи и зелень — огурцы, укроп, зеленый лук. Диетолог рекомендует добавлять вареную свеклу для дополнительной пользы. «Лучшие белковые компоненты — вареные яйца. Кто-то добавляет мясо — тоже хорошо», — говорит Устинова. А вот от колбасы и ветчины лучше отказаться.

Диетолог делится рецептом своей мамы: «В молочную сыворотку добавляются нарезанные соломкой огурцы, вареная свекла, зеленый лук и укроп. Перед подачей в каждую порцию добавляется порезанное яйцо. Если нравится поострее — можно добавить горчицу».

Чтобы окрошка была более белковой, добавьте больше яиц. Если нужна клетчатка — увеличьте количество огурцов, свеклы и зелени.

«За счет большого количества клетчатки и малой калорийности это полезное блюдо для тех, кто хочет поддерживать вес или нуждается в долгом чувстве сытости», — резюмирует Устинова.

Ранее была названа самая популярная окрошка у россиян.