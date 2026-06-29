Москвичам рассказали о действиях при повреждении авто во время непогоды

Порядка 28% страховых случаев по КАСКО с января по май 2026 года были связаны с повреждением автомобилей из-за падения посторонних предметов, в том числе вследствие неблагоприятных погодных явлений. Это следует из данных «СберСтрахования».

Ранее сообщалось, что в Москве в конце июня ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 17 м/с. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства столицы.

В дни штормовых предупреждений автовладельцам по возможности стоит оставлять машины на крытых или подземных парковках. Если такой возможности нет, рекомендуется избегать стоянки под старыми деревьями, рядом со стройками, рекламными конструкциями, балконами и карнизами. Об этом заявил глава центра урегулирования розничных убытков «СберСтрахования» Егор Лысой.

Он напомнил, что полис ОСАГО не предусматривает возмещение ущерба, причиненного автомобилю в результате непогоды. Такой полис покрывает ответственность водителя перед другими участниками дорожного движения и не распространяется на повреждения машины вследствие ливня, града, падения деревьев или иных последствий стихии.

На обеспечение защиты от последствий непогоды направлен полис КАСКО, добавил Лысой. В зависимости от условий договора, он покрывает не только последствия ДТП, но и повреждения из-за падения деревьев, веток, элементов конструкций, града, урагана и затопления.

Эксперт напомнил, что после происшествия не рекомендуется перемещать авто или убирать упавшие на машину предметы до фиксации обстоятельств. Владельцам полиса следует сразу обратиться в страховую компанию, после чего вызвать полицию для оформления происшествия.

До прибытия сотрудников полиции необходимо сделать фото и видео места происшествия, автомобиля, повреждений и упавших предметов. Эти материалы могут понадобиться при урегулировании страхового случая.

При этом в отдельных ситуациях, когда обстоятельства очевидны и отсутствуют пострадавшие или другие участники происшествия, «СберСтрахование» может принять решение по фотофиксации без предоставления документов из полиции.

Отмечается, что возможность получить компенсацию есть даже при отсутствии полиса КАСКО: если причиной повреждения стало ненадлежащее содержание территории, владелец вправе добиваться возмещения ущерба с ответственной организации.