В Екатеринбурге раньше срока открыли долгожданный мост

Малышевский мост в екатеринбургском микрорайоне ЖБИ открыли раньше срока. Об этом сообщает ЕАН.

Уточняется, что вместо запланированного на 31 августа завершения работ, объект сдали к концу текущего месяца. Утром 29 июня движение было запущено. Строители заменили 15 тыс. кв. м асфальта и обустроили 16 деформационных швов.

Издание напоминает, что когда путепровод закрыли на ремонт, жители ЖБИ жаловались на огромные заторы. Читатели сообщали, что добирались от остановки Гагарина до микрорайона около трех часов.

До этого ученые Пермского Политеха впервые создали комплексную информационную систему, которая полностью автоматизирует диагностику железнодорожных мостов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Главное преимущество разработки — анализ прямо во время полета. Исчезает необходимость в многочасовом ручном просмотре видео, а время реакции на найденный дефект сокращается с часов до секунд. В перспективе систему можно адаптировать для мониторинга тоннелей, эстакад и путепроводов.

Ранее в Германии приостановили движение поездов из-за масштабного сбоя.