В Якутии младенец едва не задохнулся из-за проглоченной булавки

В Якутии врачи спасли младенца с булавкой в бронхе

В Якутии восьмимесячный младенец проглотил булавку, инородное тело застряло в бронхе. Об этом сообщает издание «ЯСИА».

Ребенок доставили в центральную районную больницу с приступами сильного кашля, медики обнаружили в трахее младенца булавку, затем инородное тело переместилось в левый бронх.

Маленького пациента экстренно перевезли в Якутск ортом санавиации. Булавку удалось извлечь врачам-эндоскопистам. Состояние младенца медики оценивают как стабильное. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Бурятии двухлетний ребенок проглотил 20 магнитных шариков и попал в больницу. Хирурги провели открытую операцию, из-за притянувшихся друг к другу магнитов им пришлось удалить поврежденный участок тонкой кишки.

Ранее подмосковные врачи вытащили у ребенка из носа деталь от термомозаики.