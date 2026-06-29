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Медведев отметил неукоснительное соблюдение «Единой Россией» принципов демократии

Медведев встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России» в Госдуму
«Единая Россия»

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев накануне съезда партии встретился с пятью лидерами списка политсилы в Госдуму. Об этом рассказали в партии.

Уточняется, что список политической силы на парламентских выборах возглавили министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.

Медведев подчеркнул, что знает кандидатов, как патриотов России, активных руководителей на соответствующих должностях и защитников интересов граждан страны, включая детей и военнослужащих.

«Все вы вносите лепту в укрепление нашего государства. Именно поэтому такое решение и принято», — подчеркнул Медведев.

Он пожелал кандидатам успехов в предстоящих выборах и отметил, что другие решения будут приняты по результатам съезда, после голосования.

«Наша партия основана на демократических принципах, поэтому мы обязательно его проведем», — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что 28 июня в Москве прошел первый этап XXIII съезда «Единой России» и совместное заседание бюро Высшего совета и президиума Генсовета партии. На нем были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы.

Ранее кандидатуры в ходе предварительного голосования партии определили россияне. В процедуре приняли участие более 10 млн избирателей.

Также на первом этапе съезда «Единой России» состоялось обсуждение предложений в Народную программу партии. Окончательную версию документа примут на втором этапе — в августе.

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