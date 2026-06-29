В Rambler&Co рассказали о трансформации роли международного журналиста в эпоху ИИ

Искусственный интеллект не заменяет журналиста, а трансформирует его роль, позволяя сосредоточиться на проверке фактов и глубокой аналитике, заявила исполнительный директор портала «Рамблер», глава департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co Анна Иванова, выступая на семинаре рабочей группы «СМИ и гражданское общество» форума «Диалог Россия – Республика Корея».

Доклад Ивановой был посвящен использованию AI-инструментов в производстве контента и пользовательских сценариях.

По ее словам, современные вопросно-ответные системы и интеллектуальные сервисы помогают пользователям ориентироваться в информационном потоке на основе верифицированных данных, а в международной повестке способствуют более точной и понятной передаче информации о стране, ее событиях и культурном контексте зарубежной аудитории.

Иванова отметила, что на портале «Рамблер» уже действует интеллектуальный новостной сервис, отвечающий на вопросы пользователей на основе материалов более чем 35 достоверных федеральных источников.

По словам топ-менеджера Rambler&Co, сервис не пересказывает публикации, а помогает пользователям ориентироваться в информационном поле и направляет их к первоисточникам, соблюдая принципы авторского права и журналистские стандарты.

«Мы одни из первых начали ИИ-трансформацию медиасегмента с фокусом на человека и его компетенции. Для нас искусственный интеллект — не замена журналисту, а возможность вернуть качество и смысл его основной миссии: рассказывать правду, давать контекст, эмоции и действительно важную информацию. За год внедрения таких решений мы увидели, что журналисты не теряют свою роль, а, наоборот, получают больше времени на факты, экспертизу и глубокую аналитику», — отметила Иванова.

По ее словам, в международном диалоге это особенно важно, так как ИИ-решения помогают получать достоверную информацию о России, культурном коде и правде в период кризиса в международных отношениях.