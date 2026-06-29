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Пчелы напали на детский лагерь в Приморье

Mash: в Приморье пчелы атаковали детский лагерь
Cami Johnson/Shutterstock/FOTODOM

В Приморском крае пчелы атаковали территорию детского лагеря «Океан». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На территории оздоровительного центра обнаружили сразу пять гнезд. Из-за угрозы для детей администрация вызвала спасателей. Специалисты оперативно выселили насекомых и уничтожили гнезда. Отдых в лагере продолжился в обычном режиме, пострадавших нет.

До этого в США 2 млн пчел оказались на свободе из-за перевернувшейся фуры. Водитель грузовика потерял управление во время поворота на трассе. После аварии значительная часть пчел оказалась на свободе, что создало потенциальную угрозу для жителей близлежащих районов. Местные власти оперативно обратились к жителям с просьбой оставаться в помещениях и избегать района ДТП до завершения спасательной операции. Для ликвидации последствий происшествия были привлечены профессиональные пчеловоды из разных районов штата.

Ранее дождь из саранчи сняли на видео водители в Дагестане.

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