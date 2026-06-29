Москвичам пообещали возвращение 30-градусной жары

Жара с температурой воздуха до +30°C вернется в Москву во второй половине недели. Об этом журналистам РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 30 июня в российской столице распогодится благодаря «гребню антициклона». Днем столбики термометров покажут от +25°C до +28°C, а ночью — до +14°C.

Следующий день также будет теплым. Воздух прогреется до +26–29°C днем и до +15–18°C ночью.

«В четверг (2 июля. — «Газета.Ru») потепление выйдет на пик. В условиях ясной ночи минимальная температура составит +14–17°C, а днем столбики максимальных термометров поднимутся до +27–30°C», — отметил метеоролог.

На прошлой неделе Тишковец сообщил, что в первые дни июля в Москве ожидается жара с температурой воздуха от +25°C до +30°C. Но, как сказал специалист, «всплеск тепла» будет недолгим. В последующие дни температура вернется в норму.

Предварительно, в июле в Центральной России будет на один–два градуса теплее климатической нормы. При этом прогнозируется «относительный дефицит» осадков, предупредил синоптик.

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