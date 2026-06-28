Врач рассказала, как понять, что еда испорчена

Сальмонеллы, патогенные кишечные палочки, листерии, кампилобактерии, шигеллы, а также многие вирусы, включая норовирусы и вирус гепатита А, обычно не изменяют вкус, запах, цвет и внешний вид пищи. Об этом «Газете.Ru» заявила врач по гигиене питания, аудитор по пищевой безопасности Екатерина Гузман.

«Многие уверены: если продукт выглядит нормально, приятно пахнет и не изменил вкус, значит, он безопасен. К сожалению, это не так. Если пища изменила цвет, приобрела кислый или гнилостный запах, покрылась слизью, плесенью или стала липкой, употреблять ее категорически нельзя. Такие изменения чаще всего связаны с деятельностью так называемых микроорганизмов порчи. К ним относятся некоторые виды Pseudomonas, молочнокислые бактерии (Lactobacillus, Leuconostoc), дрожжи, плесневые грибы, а также отдельные представители родов Proteus и Serratia. Именно они вызывают брожение, закисание, появление неприятного запаха, изменение цвета и консистенции продукта», — отметила Гузман.

Однако с патогенными микроорганизмами, по ее словам, ситуация совершенно иная. Сальмонеллы, патогенные кишечные палочки (Escherichia coli), листерии (Listeria monocytogenes), кампилобактерии (Campylobacter), шигеллы (Shigella), а также многие вирусы, включая норовирусы и вирус гепатита А, как правило, не изменяют вкус, запах, цвет и внешний вид пищи. Продукт может выглядеть абсолютно свежим и при этом содержать опасное количество возбудителей инфекции.

«Именно поэтому определить безопасность продукта «на глаз» невозможно. Отсутствие неприятного запаха или других признаков порчи еще не означает, что пища безопасна. Единственной надежной защитой остается соблюдение санитарных требований на всех этапах производства, хранения, транспортировки и реализации продукции», — подчеркнула врач.

Особенно внимательно Гузман рекомендовала относиться к продуктам, которые чаще других становятся фактором передачи пищевых инфекций: готовым салатам; мясной и рыбной кулинарии; роллам и другим блюдам из рыбы; шаурме и другим блюдам быстрого питания; кондитерским изделиям с кремом; домашним и промышленным соусам.

«Именно эти продукты требуют строгого соблюдения температурного режима и санитарных правил на всех этапах — от приготовления до подачи потребителю», — заключила Гузман.

Ранее врач рассказала, можно ли распознать сальмонеллу в еде.