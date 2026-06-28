Депутат «Единой России» сделал предложение руки и сердца на съезде партии

Исполнительный секретарь краснодарского местного отделения «Единой России» Игорь Скляров сделал предложение своей девушке Алине Сидоренко. Событие произошло на съезде XXIII партии, сообщили в Telegram-канале «Единой России».

Пара познакомилась в ноябре 2025 года на партийной конференции. Скляров является ветераном спецоперации. До военной службы он помогал бойцам, участвовал в сборе гуманитарной помощи, изготавливал маскировочные сети вместе с волонтерами. В 2023 году он подписал контракт и ушел служить на Запорожское направление в разведывательное подразделение. Служба продлилась полтора года.

Отмечается, что Скляров победил на выборах еще во время службы при поддержке «Единой России» и стал муниципальным депутатом. Его наставником выступил секретарь Краснодарского реготделения партии Николай Гриценко. Он рекомендовал Склярова на должность исполнительного секретаря Краснодарского местного отделения.

Как рассказали в партии, Сидоренко вступила в «Молодую гвардию Единой России» в марте 2024 года. Она ездила в Анапу помогать расчищать пляжи от мазута, а также старается помогать фронту и участвовать в гуманитарных миссиях.

Скляров знал, что Сидоренко любит петь. Она с отличием окончила музыкальную школу. Отмечается, что он проводил акции с живым пением, чтобы девушка участвовала в мероприятиях как волонтер.

«Так пришло время, когда они не просто виделись на мероприятиях, а уже не расставались. Ребята вместе и в партийной деятельности, и плечом к плечу идут по жизни. Их объединила мечта о крепкой семье и уютном доме», — говорится в сообщении.

Напомним, 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII съезда «Единой России». Он посвящен осенним выборам в Госдуму. Члены партии планируют утвердить списки кандидатов на голосование.