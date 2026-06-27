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Общество

В День молодежи в России прошла арт-акция «Счастье – это…»

На российских зданиях и фасадах зажгли вдохновляющие послания для выпускников школ
Организаторы проекта «Счастье — это...»

В России прошла масштабная арт-акция «Счастье – это…», в рамках которой на 89 медиаэкранах и световых проекциях для выпускников школ оставили вдохновляющее послание «Счастье – это идти навстречу мечте!», сообщают организаторы проекта.

В День молодежи, 27 июня, к акции присоединился медиахолдинг МАЕР. Послание транслировали на цифровых экранах в 8 крупнейших городах России.

Всего в рамках проекта было использовано 119 объектов: 30 муралов и 89 экранов и световых проекций.

«Сегодня мы хотим сказать каждому выпускнику: ваша мечта имеет значение. Проект «Счастье — это…» всегда был про ожидание, встречи и открытия. И в этот важный жизненный рубеж мы дарим ребятам уверенность, что путь к мечте — это и есть настоящее счастье», — рассказали организаторы акции.

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