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Смоленск и Елец стали главными площадками молодежного фестиваля

В Смоленске и Ельце стартовал фестиваль «Мечта. Гордость. Единство»
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Смоленск и Елец стали главными площадками фестиваля «Мечта. Гордость. Единство», который проходит в разных городах России 27 июня, в День молодежи, сообщает пресс-служба «Росмолодежи».

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, Смоленск встречает День молодежи по-особенному.

«Мы видим, что Смоленск – очень молодой и динамичный, быстро развивающийся и быстро меняющийся город. Здесь живут люди, умеющие мечтать, и мечту превращать в реальность. Я уверен, что у каждого из вас это обязательно получится, потому что сегодня Россия – страна ваших возможностей», — сказал он во время праздничных мероприятий.

На площадках фестиваля по всей России посетители могут увидеть возможности и достижения в сферах образования, науки, творчества, технологий и других направлений.

«Около 100 тысяч участников уже посетили мероприятия в двух городах, присоединились к полезной программе, поучаствовали в творческих, спортивных и профориентационных форматах. День молодежи – пространство действий, благодарности и гордости за нашу молодежь», — рассказал руководитель «Росмолодежи» Григорий Гуров.

Также в Смоленске в честь Дня молодежи пройдет показ «Модный код России», на котором более 20 молодых дизайнеров покажут свои коллекции, отражающие традиции и современную идентичность народов России.

Кроме того, в Смоленске пройдет концертная программа, в рамках которой выступят участники всероссийского фестиваля «ТопФест».

В Ельце театральные коллективы покажут серию коротких спектаклей на тему единства людей, культур и традиций. Также молодым людям покажут образовательные, добровольческие и карьерные проекты.

В рамках фестиваля в городе пройдут два мастер-класса спецпроекта «Твой Ход х Дебаттл».

Также в Ельце выступят молодые блогеры и участники всероссийского фестиваля «ТопФест».

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