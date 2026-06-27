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Мать подмосковной школьницы пожаловалась Бастрыкину на ее травлю одноклассниками

СК завел дело об издевательствах одноклассников над 10-летней девочкой в Коломне
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Мать 10-летней школьницы из подмосковной Коломны пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на травлю со стороны одноклассников. Он затребовал доклад по уголовному делу, сообщает информационный центр СК.

Женщина обратилась в приемную председателя СК России в VK с жалобой на то, что ее дочь уже давно систематически подвергают издевательствам в школе — запугивают, оскорбляют, портят личные вещи и избивают. В жалобе уточняется, что из-за нанесенных одноклассниками побоев девочке потребовалась медицинская помощь.

По словам матери ученицы, она сообщала о происходящем руководству школы, но никаких мер в администрации так и не приняли.

На основании обращения подмосковное ГСУ СКР возбудило уголовное дело. По поручению Бастрыкина его глава Ярослав Яковлев представит доклад о ходе следственных действий, а по итогам расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении инфоцентра.

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