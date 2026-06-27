В «Народном фронте» подчеркнули важность молодежи для России

День молодежи — это хороший повод сказать вслух то, что обычно остается за кадром. Об этом заявил советник замруководителя исполкома «Народного фронта», руководитель кибердружины «Народного фронта» Владислав Танасийчук.

По его словам, в этот праздничный день нужно просто сказать спасибо молодым парням и девушкам.

«Я в общественной деятельности с 2016 года. С Донецка. И за все это время я ни разу не видел, чтобы волонтерское движение держалось на ком-то, кроме молодых. В марте 2022-го, когда мы разворачивали пункты помощи на правом берегу Мариуполя, с нами работало около 450 человек. Большинство ребята до 30», — отметил он.

Танасийчук напомнил, что они организовывали выдачу гуманитарки, дежурили на медпунктах, искали через бота пропавших людей, договаривались об эвакуации.

«Никто не ждал благодарности. Просто делали. Поэтому мой ответ на вопрос «насколько важно заниматься молодежью» такой: заниматься не просто важно, а необходимо. Человек, который в 20 лет вывез маломобильного старика из-под обстрела или три месяца провел в волонтерском штабе, — это уже другой человек. Он понимает, что такое ответственность, не из учебника», — сказал он.

По его словам, это заметно и по ребятам из молодежки «Народного фронта», которые выезжают в гуманитарные миссии и помогают после обстрелов.

«Сейчас я руковожу кибердружиной «Народного фронта». Мы выявляем мошенников, экстремистские материалы, фейки. Заблокировано больше 15 тысяч вредоносных ресурсов. Эту работу во многом делают молодые - те, кто вырос в интернете и понимает его изнутри. Они не просто сидят в соцсетях. Они защищают информационное пространство страны. Реально, каждый день», — отметил Танасийчук.

Он подчеркнул, что молодежь не ждет, пока им дадут роль. По его словам, они уже в деле — в гуммиссиях, в волонтерских штабах, в молодежке и кибердружине «Народного фронта».

«Я это вижу своими глазами. Так что в этот день я говорю одно: я видел и знаю, на что вы способны. Продолжайте», — заключил Танасийчук.