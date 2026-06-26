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Общество

В Ижевске грабитель с ножницами угрожал продавцу в магазине

В Удмуртии мужчина с ножницами ограбил магазин

В Удмуртии полицейские задержали 49-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на сотрудницу магазина. Об этом сообщает УМВД республики.

В правоохранительное органы обратилась 27-летняя сотрудница супермаркета. Продавец рассказала, что на нее напал неизвестный с ножницами. Мужчина зашел в магазин, взял с витрины три бутылки спиртного и прошел мимо кассы.

Девушка выбежала за ним на улицу и попыталась остановить, но злоумышленник достал из кармана ножницы, стал угрожать ей расправой и сбежал. Нападавшего задержали, 49-летний ижевчанин отпущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого соседка ограбила 88-летнюю пенсионерку, которая отказалась дать ей взаймы. Общая сумма похищенного превысила 200 тысяч рублей. Подозреваемую задержали. Она призналась, что потратила деньги на алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее россиянка ограбила знакомого и отправилась отдыхать в сауну.

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