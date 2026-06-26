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Общество

Пьяный кузбассовец устроил гонки с полицией и пытался спрятаться в болоте

В Кузбассе пьяный мужчина прятался от полиции в болоте

В Кузбассе пьяный мужчина устроил 20-километровую погоню с полицией и пытался спрятаться в болоте, но был пойман. Об этом сообщает Госавтоинспекции Кемеровской области.

Инцидент произошел в Таштаголе, очевидцы сообщили о нетрезвом водителе, который неадекватно вел себя на дороге. Экипаж ДПС попытался остановить автомобиль, но нарушитель нажал на газ. Погоня длилась около 20 километров.

В какой-то момент беглец бросил машину и попытался укрыться от инспекторов в болоте, однако его быстро вытащили и задержали. Мужчина признался, что выпил с друзьями и поехал кататься. Выяснилось, что он уже был лишен прав за нетрезвую езду. За время погони на него составили 22 протокола, теперь кузбассовцу грозит уголовная ответственность, его авто отправлено на штрафстоянку.

До этого пьяный лихач на иномарке наехал на полицейских в Петербурге.

Ранее в Карелии пьяный водитель выпал из авто во время ДТП.

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