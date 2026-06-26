Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Rambler&Co награжен за проекты в сфере экологического просвещения и медиаграмотности

Rambler&Co получил две награды премии «Лучшие ESG-проекты России»
Оргкомитет премии «Лучшие ESG-проекты России»

Медиахолдинг Rambler&Co стал лауреатом ежегодной премии «Лучшие ESG-проекты России», получив сразу две награды за инициативы в сфере экологического просвещения и ответственного медиапотребления. Итоги премии подвели 25 июня в Москве.

В категории «Сокращение воздействия на окружающую среду. Просветительские проекты» победителем стал кейс портала «Рамблер» — ESG-раздел «Сберегаем вместе». В номинации «Социальные программы. Социально-ответственные СМИ» награду получил проект «Медиамаяк Rambler&Co: навигация в медиапотреблении будущего».

Раздел «Сберегаем вместе» ежедневно публикует материалы об экологии, устойчивом развитии, волонтерстве и социальных инициативах. На платформе представлены новости, экспертные комментарии, практические рекомендации и истории, посвященные бережному отношению к окружающей среде, животным и людям.

«Мы разделяем философию осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде. Проект «Сберегаем вместе» — это навигатор по полезным привычкам, экознаниям и волонтерству, который помогает аудитории разобраться в вопросах устойчивого развития и вовлекает в реальные экологические инициативы», — отметила исполнительный директор портала «Рамблер», глава департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Второй отмеченный жюри премии проект — «Медиамаяк» — представляет собой просветительскую поп-ап-инсталляцию, посвященную ответственному медиапотреблению.

Арт-объект был открыт в сентябре 2025 года в Парке 50-летия Октября в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Инсталляция знакомила посетителей с ключевыми темами, освещаемыми изданиями медиахолдинга: новостями Москвы («Мослента»), важными событиями дня от ИИ (портал «Рамблер»), технологиями («Газета.Ru»), экологией («Лента.ру») и спортом («Чемпионат»). По данным медиахолдинга, площадку посетили около 250 тыс. человек.

Как отметила директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева, ответственное отношение к окружающей среде неразрывно связано с бережным отношением к вниманию аудитории.

«Экологичность начинается с осознанного потребления — не только природных ресурсов, но и информации. Проект «Медиамаяк» стал навигацией в мире, где забота становится главным ориентиром», — подчеркнула она.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!