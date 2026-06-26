Rambler&Co награжен за проекты в сфере экологического просвещения и медиаграмотности

Медиахолдинг Rambler&Co стал лауреатом ежегодной премии «Лучшие ESG-проекты России», получив сразу две награды за инициативы в сфере экологического просвещения и ответственного медиапотребления. Итоги премии подвели 25 июня в Москве.

В категории «Сокращение воздействия на окружающую среду. Просветительские проекты» победителем стал кейс портала «Рамблер» — ESG-раздел «Сберегаем вместе». В номинации «Социальные программы. Социально-ответственные СМИ» награду получил проект «Медиамаяк Rambler&Co: навигация в медиапотреблении будущего».

Раздел «Сберегаем вместе» ежедневно публикует материалы об экологии, устойчивом развитии, волонтерстве и социальных инициативах. На платформе представлены новости, экспертные комментарии, практические рекомендации и истории, посвященные бережному отношению к окружающей среде, животным и людям.

«Мы разделяем философию осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде. Проект «Сберегаем вместе» — это навигатор по полезным привычкам, экознаниям и волонтерству, который помогает аудитории разобраться в вопросах устойчивого развития и вовлекает в реальные экологические инициативы», — отметила исполнительный директор портала «Рамблер», глава департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Второй отмеченный жюри премии проект — «Медиамаяк» — представляет собой просветительскую поп-ап-инсталляцию, посвященную ответственному медиапотреблению.

Арт-объект был открыт в сентябре 2025 года в Парке 50-летия Октября в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Инсталляция знакомила посетителей с ключевыми темами, освещаемыми изданиями медиахолдинга: новостями Москвы («Мослента»), важными событиями дня от ИИ (портал «Рамблер»), технологиями («Газета.Ru»), экологией («Лента.ру») и спортом («Чемпионат»). По данным медиахолдинга, площадку посетили около 250 тыс. человек.

Как отметила директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева, ответственное отношение к окружающей среде неразрывно связано с бережным отношением к вниманию аудитории.

«Экологичность начинается с осознанного потребления — не только природных ресурсов, но и информации. Проект «Медиамаяк» стал навигацией в мире, где забота становится главным ориентиром», — подчеркнула она.