Психотерапевт объяснила, нормально ли пересматривать одни и те же сериалы годами

Привычка пересматривать одни и те же сериалы годами связана с защитной функцией психики. В мире, где уровень неопределенности зашкаливает, старый сериал превращается в своего рода «тайную комнату» сознания, где правила игры понятны, а финал всегда предсказуем, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Макарова, психотерапевт, психолог, эксперт телеканала «Доктор».

Выбор сериала — это не случайность, а диагностический инструмент. «Через экран мы часто пытаемся прожить ту жизнь, которой нам не хватает, — объясняет Макарова. — Если вы смотрите истории про любовь, возможно, в ваших отношениях недостаточно романтики. Профессиональные драмы могут быть отражением детской мечты или скрытой ипохондрии. Детективы и расследования часто говорят о потребности в захватывающем деле, которого не хватает в повседневности».

Пересматривание знакомого контента выполняет важнейшую защитную функцию. «Люди хотят погрузиться вновь в то состояние, в котором они были, когда смотрели этот сериал в первый раз, — отмечает психотерапевт. — Вы понимаете, что сериал остался прежним, но вы сами изменились. И это позволяет раскрывать в героях новые смыслы».

Знакомый сюжет — идеальный способ релаксации. Для глубокого отдыха мозгу нужно не соревноваться, не заботиться о других и не решать новые задачи. Знакомое пространство позволяет «выключить мозг» и просто наслаждаться моментом, давая дефицитное чувство безопасности.

Иногда уход в сериал становится экстренной помощью для перегруженной психики — например, перед сложным выбором или разлукой. «Погружение в чужие жизни помогает хотя бы на время передохнуть от собственных тревожных мыслей, — поясняет Макарова. — Это возможность поставить повседневность на паузу и восстановить психический ресурс».

Но у сериальной зависимости есть и темная сторона. Первый тревожный признак — замена реального общения экранным. «Если человек предпочитает окружать себя только сериалами и удовлетворяет всю потребность в общении за их счет, это может свидетельствовать о развитии социофобии», — предупреждает эксперт.

Второй симптом — нарушение концентрации. Если вы не можете уловить мысль даже в знакомом сюжете, проблема может быть в стрессе, хронических заболеваниях или даже опухолях — требуется медицинское обследование.

Сериалы могут быть отличным лекарством, если использовать их осознанно. «Не стоит корить себя за повторный просмотр — если это помогает чувствовать себя в безопасности, значит, психика сейчас нуждается в этом, — резюмирует Макарова. — Главное — сохранять баланс и следить, чтобы «тайная комната» не стала местом постоянного проживания».

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