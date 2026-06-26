Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Психотерапевт объяснила, нормально ли пересматривать одни и те же сериалы годами

Психотерапевт Макарова: привычка пересматривать старые сериалы снижает тревогу
Ruslan Malysh/Shutterstock/FOTODOM

Привычка пересматривать одни и те же сериалы годами связана с защитной функцией психики. В мире, где уровень неопределенности зашкаливает, старый сериал превращается в своего рода «тайную комнату» сознания, где правила игры понятны, а финал всегда предсказуем, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Макарова, психотерапевт, психолог, эксперт телеканала «Доктор».

Выбор сериала — это не случайность, а диагностический инструмент. «Через экран мы часто пытаемся прожить ту жизнь, которой нам не хватает, — объясняет Макарова. — Если вы смотрите истории про любовь, возможно, в ваших отношениях недостаточно романтики. Профессиональные драмы могут быть отражением детской мечты или скрытой ипохондрии. Детективы и расследования часто говорят о потребности в захватывающем деле, которого не хватает в повседневности».

Пересматривание знакомого контента выполняет важнейшую защитную функцию. «Люди хотят погрузиться вновь в то состояние, в котором они были, когда смотрели этот сериал в первый раз, — отмечает психотерапевт. — Вы понимаете, что сериал остался прежним, но вы сами изменились. И это позволяет раскрывать в героях новые смыслы».

Знакомый сюжет — идеальный способ релаксации. Для глубокого отдыха мозгу нужно не соревноваться, не заботиться о других и не решать новые задачи. Знакомое пространство позволяет «выключить мозг» и просто наслаждаться моментом, давая дефицитное чувство безопасности.

Иногда уход в сериал становится экстренной помощью для перегруженной психики — например, перед сложным выбором или разлукой. «Погружение в чужие жизни помогает хотя бы на время передохнуть от собственных тревожных мыслей, — поясняет Макарова. — Это возможность поставить повседневность на паузу и восстановить психический ресурс».

Но у сериальной зависимости есть и темная сторона. Первый тревожный признак — замена реального общения экранным. «Если человек предпочитает окружать себя только сериалами и удовлетворяет всю потребность в общении за их счет, это может свидетельствовать о развитии социофобии», — предупреждает эксперт.

Второй симптом — нарушение концентрации. Если вы не можете уловить мысль даже в знакомом сюжете, проблема может быть в стрессе, хронических заболеваниях или даже опухолях — требуется медицинское обследование.

Сериалы могут быть отличным лекарством, если использовать их осознанно. «Не стоит корить себя за повторный просмотр — если это помогает чувствовать себя в безопасности, значит, психика сейчас нуждается в этом, — резюмирует Макарова. — Главное — сохранять баланс и следить, чтобы «тайная комната» не стала местом постоянного проживания».

Ранее психолог дала советы, как правильно ссориться, чтобы не развестись.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!