Бизнес-психолог объяснила, как отвечать начальнику, который пишет вечером и в выходные

Если руководитель пишет вечером или в выходные, а сотрудник привык реагировать сразу, граница между срочной задачей и хронической переработкой быстро стирается, рассказала «Газете.Ru» бизнес-психолог, экономист, к.э.н. Екатерина Каталина. Контакты по работе в нерабочее время вредят балансу между работой и личной жизнью, здоровью и самочувствию.

«Начните с малого: перестаньте отвечать моментально. Вы увидите, что мир не рухнет, если вы не побежите в воскресенье искать ошибку в отчете», — сказала Каталина.

По словам эксперта, проблема часто начинается не с самого сообщения, а с автоматической реакции на него. Телефон завибрировал, начальник написал, внутри сразу появляется тревога: вдруг там что-то горит, вдруг промолчать нельзя, вдруг потом скажут, что сотрудник был недоступен. В этот момент человек еще не разобрался в сути задачи, но уже мысленно включился в работу.

Каталина советует сначала внутренне отсортировать сообщение. Есть ли там реальный форс-мажор, от которого зависят деньги, безопасность, запуск или важный дедлайн? Или это мысль руководителя, замечание на будущее, ссылка на статью, напоминание о созвоне во вторник, просьба подумать над дизайном? Во втором случае ответ в 23:00 обычно не нужен.

«Всякие мелкие замечания и просьбы смело можно игнорировать. Конечно, случаются и форс-мажоры, но это исключение», — пояснила она.

Если совсем не смотреть в телефон сложно, можно начать не с жесткого игнора, а с паузы в ответах. Сначала не отвечать 20–30 минут, потом переносить несрочные вопросы на утро, затем не открывать рабочие чаты в выходной без причины. Так сотрудник проверяет реальное положение дел: действительно ли от его мгновенного ответа зависит работа или это просто привычка обслуживать чужую тревогу.

Отключение уведомлений в этом случае не каприз, а способ вернуть себе управление временем. Человек заходит в почту или мессенджер, когда у него есть ресурс, а не каждый раз, когда его дернули.

Если промолчать невозможно или начальник пишет уже не первый раз и нагнетает, Каталина советует отвечать спокойно, но без немедленного включения в задачу. Важно подтвердить, что сообщение получено, и обозначить ближайшее рабочее время для нормального ответа.

Например, на просьбу вечером пересмотреть показатели в отчете можно написать: «Понял задачу. Свежим взглядом в понедельник утром первым делом сяду за цифры, будет эффективнее. Хороших выходных!».

По словам эксперта, здесь лучше апеллировать не к праву на отдых, а к качеству результата. Тревожный начальник может не ценить саму идею отдыха, причем как сотрудника, так и своего собственного, но обычно понимает аргументы про точность, свежую голову и меньший риск ошибки.

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