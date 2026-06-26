Китаист рассказала, что китайцы на самом деле думают о русских

Китайцы в целом относятся к России теплее, чем ко многим другим странам, но бытовой образ русских строится не только на политике. В нем смешаны уважение, интерес и набор устойчивых стереотипов, рассказала «Газете.Ru» китаист Ксения Разова.

«Китайцы действительно тепло относятся к России на политическом уровне, но в повседневной жизни у них есть свои устойчивые представления о нас. Самые частые стереотипы: русские странные, но интересные, очень красивые, много пьют водку и почти не пьянеют, русские мужчины сильные и немного суровые, а в России всегда холодно и ходят медведи», — сказала Разова.

По словам Разовой, фраза странные, но интересные в китайской среде не обязательно звучит как оскорбление. Скорее так могут описать человека, который ведет себя непривычно: громче говорит, быстрее показывает эмоции, не всегда считывает паузы и не боится прямо сказать, что ему не нравится.

«Китайцам нравится русская эмоциональность, но они немного ее побаиваются. Для китайской культуры важно сохранять внешнее спокойствие, а русский человек часто сразу показывает реакцию лицом, голосом, жестом», — объяснила китаист.

Отдельный пласт симпатии связан с литературой и культурой. Главы двух государств даже объявляли 2024 и 2025 годы Годами культуры России и Китая.

Поэтому уважение к России в Китае часто идет по нескольким линиям сразу: государственная риторика, история отношений, образ сильной страны, классическая литература, интерес к русской внешности и привычный набор массовых мифов. Но, как отмечает Разова, теплый фон не означает, что россиянину будут прощать грубость.

Китайцев может удивлять русская прямота. Например, резкая критика сервиса, громкие жалобы в общественном месте или публичный спор часто воспринимаются не как русский колорит или честность и прямота, а как потеря контроля над собой. Еще одна разница — отношение к эмоциям за столом и в компании. Там, где русский человек считает себя открытым, китайский собеседник может увидеть излишний напор.

«В компаниях меня часто угощали байцзю со словами, что русские — настоящие друзья. Но за этим стоит не разрешение вести себя как угодно, а ожидание взаимного уважения», — сказала Разова.

Точной социологии именно о том, что все китайцы думают о русских в повседневном общении, нет: Китай большой, и восприятие будет отличаться в Пекине, Харбине, Шанхае, Гуанчжоу или небольших городах. Но общий вывод, по словам Разовой, устойчивый: к русским относятся с интересом и симпатией, пока они не путают дружелюбие с правом игнорировать местные правила.

«Если быть чуть мягче, внимательнее и спокойнее, стереотипы быстро превращаются в настоящее уважение. Китайцы хорошо считывают не слова, а поведение», — заключила китаист.

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