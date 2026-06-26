Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Китаист рассказала, что китайцы на самом деле думают о русских

Китаист Разова: китайцы считаю русских сильными, красивыми и слишком прямыми
kitzcorner/Shutterstock/FOTODOM

Китайцы в целом относятся к России теплее, чем ко многим другим странам, но бытовой образ русских строится не только на политике. В нем смешаны уважение, интерес и набор устойчивых стереотипов, рассказала «Газете.Ru» китаист Ксения Разова.

«Китайцы действительно тепло относятся к России на политическом уровне, но в повседневной жизни у них есть свои устойчивые представления о нас. Самые частые стереотипы: русские странные, но интересные, очень красивые, много пьют водку и почти не пьянеют, русские мужчины сильные и немного суровые, а в России всегда холодно и ходят медведи», — сказала Разова.

По словам Разовой, фраза странные, но интересные в китайской среде не обязательно звучит как оскорбление. Скорее так могут описать человека, который ведет себя непривычно: громче говорит, быстрее показывает эмоции, не всегда считывает паузы и не боится прямо сказать, что ему не нравится.

«Китайцам нравится русская эмоциональность, но они немного ее побаиваются. Для китайской культуры важно сохранять внешнее спокойствие, а русский человек часто сразу показывает реакцию лицом, голосом, жестом», — объяснила китаист.

Отдельный пласт симпатии связан с литературой и культурой. Главы двух государств даже объявляли 2024 и 2025 годы Годами культуры России и Китая.

Поэтому уважение к России в Китае часто идет по нескольким линиям сразу: государственная риторика, история отношений, образ сильной страны, классическая литература, интерес к русской внешности и привычный набор массовых мифов. Но, как отмечает Разова, теплый фон не означает, что россиянину будут прощать грубость.

Китайцев может удивлять русская прямота. Например, резкая критика сервиса, громкие жалобы в общественном месте или публичный спор часто воспринимаются не как русский колорит или честность и прямота, а как потеря контроля над собой. Еще одна разница — отношение к эмоциям за столом и в компании. Там, где русский человек считает себя открытым, китайский собеседник может увидеть излишний напор.

«В компаниях меня часто угощали байцзю со словами, что русские — настоящие друзья. Но за этим стоит не разрешение вести себя как угодно, а ожидание взаимного уважения», — сказала Разова.

Точной социологии именно о том, что все китайцы думают о русских в повседневном общении, нет: Китай большой, и восприятие будет отличаться в Пекине, Харбине, Шанхае, Гуанчжоу или небольших городах. Но общий вывод, по словам Разовой, устойчивый: к русским относятся с интересом и симпатией, пока они не путают дружелюбие с правом игнорировать местные правила.

«Если быть чуть мягче, внимательнее и спокойнее, стереотипы быстро превращаются в настоящее уважение. Китайцы хорошо считывают не слова, а поведение», — заключила китаист.

Ранее россиянам объяснили, как нельзя себя вести с бизнес-партнерами из Китая.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!