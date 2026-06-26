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Общество

В Нижнем Тагиле бизнесмен выстрелил в знакомого из-за долга

На Урале мужчина выстрелил в знакомого из-за денег
Global Look Press

В Свердловской области задержан 56-летний местный житель, который выстрелил в знакомого, раненый не выжил. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел недалеко от здания Дзержинского районного суда в Нижнем Тагиле. Мужчина выстрелил из охотничьего карабина «Сайга» в спину своему знакомому, а затем добил его.

Стрелявшего удалось задержать, им оказался 56-летний местный житель. По одной из версий, причиной конфликта стал денежный долг, потерпевший, по словам источников, не возвращал сумму, которую был должен. Возбуждено уголовное дело.

До этого во Владимире мужчина получил срок за стрельбу с балкона по 17-летнему студенту. Инцидент произошел в квартире на улице Василисина, где гостил 49-летний житель Казани. Он вместе с хозяином распивал спиртное, а затем решил испытать пневматическую газобаллонную многозарядную винтовку, принадлежавшую знакомому. Выйдя на балкон, мужчина выстрелил и попал в юношу, который шел по тротуару с друзьями в 20 метрах от дома.

Ранее неизвестный обстрелял автобусы в Екатеринбурге, пуля попала в пассажира.

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