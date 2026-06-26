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Россиянам рассказали, что выгоднее — новый китайский авто или подержанный европейский

Эксперт Буянов: трехлетний BMW без гарантии может стоить как китайский премиум
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Россияне при покупке автомобиля все чаще выбирают между новым китайским и подержанным европейским. Как меняются предпочтения покупателей, «Газете.Ru» рассказал Александр Буянов, руководитель отдела продаж компании «Панавто».

За последние 6 лет доля продаж китайских машин к концу прошлого года составила больше 53%. Haval, Chery и Geely вошли в топ-5 по продажам в стране, а EXEED, TANK, Hongqi и Lixiang стали лидерами в премиальном сегменте.

При этом вторичный рынок продолжает расти — в апреле 2026 года он увеличился на 6,4%. Высокий спрос на автомобили с пробегом связан с тем, что покупка нового стала сложнее: цены выросли из-за увеличения утилизационного сбора.

Китайские производители делают ставку на цифровые сервисы и электронные системы. В современные модели интегрированы удаленный запуск через смартфон, цифровой ключ, голосовое управление большинством функций салона.

«Китайские производители формируют полноценную цифровую экосистему автомобиля», — отмечает Александр Буянов.

Даже в среднем сегменте китайские автомобили оснащаются адаптивным круиз-контролем, удержанием в полосе, автоматической парковкой, камерами кругового обзора. В премиальных моделях добавляются лидар, автопилот и интеллектуальные ассистенты.

По уровню оснащения новые китайские автомобили нередко превосходят европейские модели возрастом от 5 лет в той же ценовой категории, заявил он.

«Рынок европейских автомобилей с прозрачной историей сокращается, цены растут. Трехлетний BMW без гарантии может стоить столько же, сколько новый китайский премиальный автомобиль. При этом на новые модели действуют субсидированные кредитные программы и рассрочки», — поделился эксперт.

При покупке подержанных европейских машин основные риски — техническое состояние и стоимость обслуживания. Официальные поставки новых машин многих брендов не осуществляются, парк стареет, стоимость обслуживания растет, срок ожидания деталей увеличивается.

«Европейские автомобили с пробегом продолжают пользоваться спросом у лояльной категории покупателей. Фанаты марок остаются верны любимым брендам и готовы мириться с возрастными особенностями. Для них эмоциональная привязка важнее выгодных условий», — рассказал он.

Ранее россияне стали чаще ремонтировать машины самостоятельно ради экономии.

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