Российские туристы раскрыли, на чем экономят в путешествиях

KP.RU: 25% россиян экономят на шопинге и сувенирах в отпуске

Российские туристы привыкли экономить на шопинге, экскурсиях и других деталях во время путешествий. Это следует из результатов опроса kp.ru.

Исследование показало, что 25% россиян ради экономии отказываются от шопинга и покупки сувениров во время поездок в новые места.

Другие 16% респондентов признались, что тратят меньше средств во время путешествия благодаря отсутствию множества экскурсий и других развлечений. 8% российских туристов экономят на проживании, отдавая предпочтение более скромным отелям с меньшим количеством звезд, а еще 10% сразу планируют поездку в недорогие города или страны.

По словам 7% участников опроса, они организовывают путешествия в сезон с низким спросом, а 6% россиян намеренно сокращают продолжительность отпуска.

Еще 5% опрошенных экономят на питании. Эти респонденты привыкли готовить самостоятельно и покупать более дешевую еду. 1% туристов стараются тратить меньше средств на билеты с помощью скидок или отсутствия багажа, а другой 1% во время отпуска отказывается от поездок на такси, отдавая предпочтение общественному транспорту.

Однако 21% россиян заявили, что ни в чем себе не отказывают во время путешествия и не стараются экономить.

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