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Эксперт РКН предложила создать цифровое право и цифровые суды

Эксперт РКН Куровская предложила создать цифровые суды
Shutterstock

Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде (ФГУП «ГРЧЦ», входит в Роскомнадзор) Людмила Куровская предложила создать цифровые суды, в которых будут рассматриваться вопросы нарушений в интернет-среде. С этой идеей она выступила на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Сегодня нет единого подхода к процессуальным механизмам сбора, применения и правовой оценки цифровых доказательств. Это мешает эффективно противодействовать нарушениям в цифровой среде», – заявила она.

По словам Куровской, пробелы в регулировании цифровой среды негативно сказываются на защите интересов пострадавших. Она предложила закрепить принципы цифрового суда в специальном процессуальном законе.

«Создание отдельной отрасли юриспруденции – цифрового права – позволит сформировать единый подход к юридическому осмыслению процессов в цифровой среде», — сказала эксперт.

При этом сейчас «справедливого решения» по делам, связанных с цифровой средой, удается добиться лишь в вышестоящих судебных инстанциях, добавила она. Суды при этом удовлетворяют 100% поступивших исков, заявила Куровская.

По словам эксперта, россияне могут самостоятельно запросить у банков, маркетплейсов и операторов связи лишь сведения о собственных данных и устройствах: технические данные о чужих устройствах или о получателях переводов им не предоставят. В таких случаях Центр помогает через ходатайства в суд.

Ранее в Госдуме предложили замедлить онлайн-игры в РФ по аналогии с Telegram.

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